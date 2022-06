"Que nous propose-t-il ?" : les oppositions jugent l'allocution d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est exprimé à 20 heures depuis l'Elysée. Dans une brève allocution, il a écarté l'idée d'un gouvernement d'union nationale et a appellé les autres partis à dire "jusqu'où ils sont prêts à aller" pour coopérer. Les réactions politiques n'ont pas manqué.

Emmanuel Macron "aggrave la confusion de la situation" pour La France insoumise

"Il est inutile de contourner la réalité", a réagi Jean-Luc Mélenchon à l'allocution d'Emmanuel Macron qui, selon lui, "aggrave la confusion de la situation". "La Première ministre doit se présenter devant l'Assemblée nationale et solliciter la confiance des députés. Si elle ne l'a pas, elle doit démissionner."

Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre réalité que celle-ci : l'exécutif est faible mais l'Assemblée nationale est forte.



La Première ministre doit se présenter devant l'Assemblée nationale et obtenir un vote de confiance. Si elle ne l'a pas, elle devra démissionner.

#Macron20h pic.twitter.com/ZTex4Vc2hw — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 22, 2022

Pour le leader de La France insoumise, "le président réinterprète le paysage politique en partant de l'idée qu'il aurait reçu un mandat clair du pays". "Ce n'est pas le cas, il a été élu parce qu'une majorité de Français ne voulait pas de l'extrême droite. Depuis, les électeurs ont rejeté en majorité ses propositions. Dorénavant, l'exécutif est faible et l'Assemblée nationale est forte."

Pour Adrien Quatennens, "le Parlement, c'est le coeur battant de la démocratie de ce pays."

Avez-vous vu ce soir le Président de la République reculer sur un seul point de son programme après sa défaite historique ? Non. L’urgence sociale ne peut attendre ses combines. Le Parlement, c’est le cœur battant de la démocratie de ce pays. Le blocage c’est lui. #Macron20h — Adrien Quatennens (@AQuatennens) June 22, 2022

"Le chef de l'Etat est dans l'impasse et veut maintenir coûte que coûte un projet qui est minoritaire", a réagi sur franceinfo Eric Coquerel, député de La France insoumise de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis. "Bâtir des compromis pour détruire le pays, ce n'est pas des compromis, souligne le député. Je ne vois pas très bien où le chef de l'Etat veut arriver, sauf peut-être, essayer en sept jours de réussir à attirer vers lui des forces qui lui ont dit pour l'instant qu'elles n'accepteraient pas l'union nationale, je pense notamment aux Républicains."

Le Parti socialiste estime que "le président de la République n'a pas compris les Français"

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a estimé que "non, les formations politiques n'ont pas à lui répondre jusqu'où elles sont prêtes à aller pour lui donner un chèque en blanc.'

Non le PR n’a pas compris les Français. Non il n’a pas été élu sur un « projet clair » mais pour faire barrage au RN. Non les formations politiques n’ont pas à lui répondre jusqu’où elles sont prêtes à aller pour lui donner un chèque en blanc. #Macron20h — Olivier Faure (@faureolivier) June 22, 2022

"À quels compromis le président de la République est-il enfin prêt sur son "projet clair" (sic) ?, s'interroge le député PS Boris Vallaud. Il n'en propose aucun. Aujourd'hui, le pouvoir est parlementaire : nous sommes prêts à faire des propositions utiles aux Françaises et aux Français."

Pour le Parti communiste, "Macron découvre les vertus du débat parlementaire"

"Après la découverte des services publics en 2020, Macron découvre les vertus du débat parlementaire et le vrai rôle de l'Assemblée nationale en 2022 !", a ironisé Fabien Roussel sur Twitter. Pour le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français (PCF), "son discours de la méthode vise à évacuer sa responsabilité et à ne rien changer de son projet."

Son discours de la méthode vise à évacuer sa responsabilité et à ne rien changer de son projet.



Augmentation des salaires, pré-recrutements à l'hôpital et à l'école, c'est un plan pour répondre à l'urgence sociale et aux défis du siècle dont le pays a besoin !#Macron20h — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) June 22, 2022

"On a un président qui découvre, malheureux et groggy, qu'il va devoir désormais composer avec le Parlement et qu'il va devoir arrêter de décider de tout et de rien tout seul", a réagi sur franceinfo Sébastien Jumel, député PCF de Seine-Maritime.

"Pendant cinq ans, le président de la République a transformé son gouvernement en armée de collaborateurs et le Parlement en Playmobil." Sébastien Jumel, député PCF de Seine-Maritime à franceinfo

Pour l'élu communiste, Emmanuel Macron a "une lecture partielle et partiale du résultat du second tour" des élections législatives. Il rappelle que le chef de l'Etat a aujourd'hui "un Parlement où la gauche combative, la gauche qui ne renonce pas, incarnée par la Nupes et ses différentes composantes, est un groupe d'opposition fort". Et selon lui, il a "tellement abîmé la France, tellement fait reculer la République que le Front national rentre massivement dans l'hémicycle, et c'est une préoccupation."





Pas de "chèque en blanc" pour Les Républicains

"Il va falloir trouver un ordre nouveau à l'Assemblée nationale pour pouvoir travailler très différemment", a réagi sur franceinfo Ian Boucard, député LR de la 1re circonscription du Territoire de Belfort. "Il n'y a plus de majorité présidentielle, souligne Ian Boucard. Il va falloir que l'on apprenne à travailler différemment, à travailler texte de loi par texte de loi pour aboutir à une majorité sur chaque projet de loi." Pour le député LR, les parlementaires, le gouvernement, "et en premier lieu le chef de l'État, devront travailler différemment". Il appelle à "écouter les idées des uns et des autres" sur chaque projet de loi "si l'exécutif veut les faire passer."





"On n'a pas vocation à bloquer le pays, les Français ne nous le pardonneraient pas, mais des élus qui ne vont pas se compromettre." Ian Boucard, député LR de la 1re circonscription du Territoire de Belfort à franceinfo

De son côté, le nouveau président du groupe LR à l'Assemblée Olivier Marleix, a déclaré sur Twitter : "Il n'y a pas d'alternative aux dialogue et respect évoqués par le Président. Mais il ne peut y avoir de chèque en blanc de surcroît sur un projet peu clair". Il a ajouté que les députés LR feraient "la semaine prochaine" des propositions "sur le pouvoir d'achat".

Il n’y a pas d’alternative aux dialogue et respect évoqués par le Président. Mais il ne peut y avoir de chèque en blanc de surcroît sur un projet peu clair. La semaine prochaine les députés @lesRepublicains feront des propositions sur le pouvoir d’achat. — Olivier Marleix (@oliviermarleix) June 22, 2022

Le Rassemblement national fustige "l'arrogance d'Emmanuel Macron"

Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national, s'est félicité sur Twitter que "l'arrogance d'Emmanuel Macron marque un peu le pas", en précisant que son groupe de 89 députés serait "ferme mais constructif".

C'est la première fois que l'arrogance d'Emmanuel Macron marque un peu le pas : ce changement vient du peuple, qui en a fait un président minoritaire. Notre groupe puissant à l'Assemblée sera ferme mais constructif, avec pour seule boussole l'intérêt de la France et des Français. — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 22, 2022

"J'ai vu un président qui s'était pris un coup de massue", "un président qui navigue à vue et qui n'a pas encore trouvé la solution", a déclaré sur franceinfo le député RN de la Moselle Laurent Jacobelli en réaction à l'allocution d'Emmanuel Macron. "Je l'ai trouvé très verbeux et je n'ai toujours pas compris ce qu'il allait faire."

"Emmanuel Macron s'est rendu compte que son idée de gouvernement d'union nationale était utopie mais ensuite, que nous propose-t-il ?", se demande Laurent Jacobelli.

"Si j'ai bien compris, il propose de vieilles recettes en allant débaucher un LR en manque de pouvoir ici et un PS là. Il n'a rien compris du message des Français qui veulent une opposition et l'ont mis en minorité." Laurent Jacobelli, député RN de la Moselle à franceinfo

Le député RN demande au président de la République "qu'il respecte simplement les institutions en faisant voter projet par projet" ainsi qu'"en écoutant ses oppositions et en amendant ses propositions de lois". "S'il veut continuer de fonctionner comme il l'a toujours fait en imposant ses vues contre le peuple, il n'y arrivera pas", estime Laurent Jacobelli qui prévient : "Le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera un crash test."