Taxe carbone : un premier accord de principe entre les membres de l'Union européenne

L'Union européenne a validé le principe de l'instauration d'une taxe carbone, mardi 15 mars. "L'objectif c'est de taxer des produits qui ne sont pas fabriqués en Europe, que l'on importe et qui sont très polluants : l'acier, l'aluminium ou encore le ciment par exemple", explique le journaliste. En Europe, les entreprises de ces secteurs paient un prix du carbone de plus en plus cher. "Certaines sont tentées de délocaliser pour aller polluer ailleurs, tout en étant moins taxé", poursuit Julien Gasparutto.

Un accord qui doit encore être discuté

Le nouveau système devrait permettre que le ciment importé de l'étranger soit au même prix du carbone que celui français, afin d'éviter la concurrence déloyale. Les pays membres de l'UE se sont mis d'accord sur le principe. "Tout n'est pas réglé, notamment la suppression des droits à polluer", précise le journaliste. Ces droits à polluer sont un avantage accordé aux entreprises européennes.