Marine Le Pen et des leaders de partis souverainistes débattent à Varsovie de leur alliance au sein de l'UE

Une quinzaine de partis souverainistes d'extrême droite et conservateurs se réunissent à Varsovie (Pologne) pour débattre de leur vision de l'UE, samedi 4 décembre. Y participent notamment le Rassemblement national de Marine Le Pen et le parti polonais Droit et Justice (PiS), signataires en juillet d'une déclaration commune en vue d'une alliance. Face à la presse, Marine Le Pen a précisé que l'objectif de la réunion est de créer un "grand groupe" au Parlement européen, où les participants sont actuellement scindés en deux groupes distincts. La responsable politique dit "envisager avec optimisme" l'émergence de cette nouvelle force politique "dans les mois qui viennent".

La liste complète des participants n'a pas été diffusée vendredi par les organisateurs. Outre Marine Le Pen et le chef de la Ligue italienne Matteo Salvini (absent toutefois à Varsovie), la déclaration de juillet avait été signée par le Premier ministre et patron du Fidesz hongrois Viktor Orban, le chef du PiS Jaroslaw Kaczynski, le président de Vox en Espagne Santiago Abascal, et la cheffe de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, attendus à Varsovie. Ces signataires avaient insisté sur la nécessité d'une "réforme profonde" de l'Union européenne, craignant la "création d'un super-Etat européen".

Vers un grand groupe au Parlement ?

Au Parlement européen, le RN et la Ligue appartiennent au groupe Identité et Démocratie (ID), tandis que Droit et Justice, Vox et Fratelli d'Italia sont dans le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE). Le Fidesz, qui a divorcé en mars du groupe du Parti populaire européen (PPE), est lui à la recherche d'autres partenaires. "C'est un travail de longue haleine de réussir à réunir l'ensemble des mouvements politiques. Ca prend du temps", a déclaré Marine Le Pen, pour qui la rencontre de Varsovie sera une "étape importante".

Des experts polonais évoquent le contexte actuel de la rencontre, avec la création d'une nouvelle coalition gouvernementale en Allemagne, et la signature par Paris et Rome, la semaine dernière, d'un traité de coopération renforcée pour consolider une relation éprouvée ces dernières années, avec pour toile de fond la transition qui s'opère en Europe avec le départ d'Angela Merkel. En octobre, Marine Le Pen avait déjà rencontré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et le Premier ministre hongrois Viktor Orban, pour dénoncer "l'asservissement" de l'UE et la "submersion migratoire".