La Suède a pris la présidence de l'Union européenne pour six mois

Jour 1 pour la Suède. Le pays scandinave a pris, dimanche 1er janvier, la présidence de l'Union européenne pour six mois. Le pays, qui souhaite relancer des négociations d'accords de commerce international avec plusieurs pays et régions, pourrait se heurter à un calendrier défavorable et au couple franco-allemand, qui semble reprendre des couleurs et veut durcir le ton face aux Etats-Unis et leur Inflation Reduction Act (IRA).

Quelles sont les priorités affichées par Stockholm au-delà de la "compétitivité économique" ? Maintenir l'unité des Vingt-Sept sur l'Ukraine face à l'agression russe, le climat, et la défense des "valeurs fondamentales", en réponse notamment aux mesures controversées prises par la Hongrie et la Pologne.

La Suède, qui ne fait pas partie de la zone euro, "garde un rapport assez distant avec l'Europe", souligne auprès de l'AFP Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Il prédit une présidence tournante qui "accomplira son devoir" mais "ne fera pas de zèle" et "n'aura pas un rôle d'impulsion".