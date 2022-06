Inflation : les taux de la BCE vont augmenter dès juillet prochain

Les taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) vont augmenter. “Cela n’était pas arrivé depuis mai 2011”, explique le journaliste Olivier Poncelet, jeudi 9 juin. “Ce qui a changé, c’est l’inflation. La Banque centrale prévoit qu’elle sera beaucoup plus forte que prévu dans la zone euro”, poursuit-il. L’inflation est de 6,8% en 2022 et restera élevée jusqu’en 2024. “La mission première de la BCE est de lutter contre cette inflation et de la contenir en dessous de 2%”, précise le journaliste.



"La fin de l'argent facile"

"Pour mener à bien cette mission, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale s’est réuni à Amsterdam (Pays-Bas) et a décidé que les taux d’emprunt seraient revus à la hausse”, ajoute Olivier Poncelet. Dès le mois de juillet prochain, avec 25 points de plus, et davantage si nécessaire en septembre. “C’est donc la fin de l’argent facile. Cela coûtera plus cher de s’endetter”, avertit le journaliste.