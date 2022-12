Europe : l’Union européenne se rapproche des Balkans

Dans un objectif d’élargissement, les dirigeants de l’Union européenne se sont rendus à Tirana, en Albanie, afin d’avancer sur le projet d’intégration à l’UE des pays des Balkans.

Sous le soleil de Tirana, capitale de l’Albanie, les dirigeants de l’Union européenne posent pour l'habituelle photo de famille. Les 27 affichent un objectif commun : arrimer les pays des Balkans occidentaux à l’Union européenne. “Je suis absolument sûr que le futur de l’Europe et de nos enfants, sera plus sûr, plus prospère lorsque les Balkans occidentaux feront partie de l’Union européenne. On progresse, on se rapproche, certaines réformes sont nécessaires", s'enthousiasme Charles Michel, président du Conseil européen.

La question migratoire abordée

La route des Balkans étant la route principale pour rejoindre le nord-ouest de l’Europe, la question migratoire est au centre des débats. Sur les dix premiers mois de l’année, le nombre de personnes empruntant cet itinéraire à augmenter de 170% par rapport à 2021. Pour réduire ce nombre, l’UE veut que la Serbie et le Kosovo modifient leur politique de visa. Des aides en matière d’énergies vont être apportées, un moyen d’éviter que cette région ne s'embourbe dans des conflits identitaires et de réduire l’influence de la Russie.