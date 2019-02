Un député slovène démissionne après avoir omis de payer un sandwich dans un magasin

Ce larcin n'a pas été du goût de la majorité de centre gauche, à laquelle il appartenait.

C'est l'"affaire du sandwich". Un député slovène a été acculé à la démission, jeudi 14 février, alors qu'il avait révélé avoir omis de payer un sandwich dans un magasin. Expert forestier reconnu, qui a exercé comme universitaire et comme haut fonctionnaire, Darij Krajcic, 54 ans, a évoqué ce vol, mardi, devant des caméras en marge d'un débat au Parlement sur la viande avariée polonaise.

Darij Krajcic a expliqué être parti sans payer, après avoir "attendu trois bonnes minutes à la caisse pendant que trois employés bavardaient" sans se soucier de lui. Il a conclu son propos en soulignant que les caméras de surveillance ne l'avaient pas empêché de réussir ce larcin. Il a assuré qu'il avait voulu réaliser "une expérience sociale" et qu'il était retourné dans le magasin le jour-même pour payer son dû. Il a toutefois reconnu jeudi, sur la chaîne de télévision privée POP TV, avoir commis "une erreur" et a annoncé renoncer à son mandat.

Un peu plus tôt, la majorité de centre gauche, à laquelle il appartenait, avait condamné un "acte inadmissible" et l'avait invité à "assumer ses responsabilités en conformité avec les exigences morales élevées de la LMS". Cette formation se targue de suivre une ligne intransigeante en matière d'éthique, qui a déjà conduit à la démission de deux ministres pour "abus de pouvoir" et "harcèlement" depuis la formation d'un gouvernement minoritaire en septembre.