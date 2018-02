Un ancien agent du Mossad, qui a participé à la capture d'Adolf Eichmann, soutient l'extrême-droite allemande

Un soutien inattendu. Rafi Eitan, un ancien ministre israélien et agent du Mossad, impliqué dans l'enlèvement du nazi Adolf Eichmann, a enregistré un message de soutien à l'AFD, le parti d'extrême-droite allemande, rapporte The Washington Post (en anglais), samedi 3 février.

"Nous apprécions tous en Israël votre attitude envers le judaïsme. (...) Je suis sûr que si vous travaillez avec sagesse, avec force et, plus important encore, avec réalisme vous pourriez devenir, plus qu'une "alternative pour l'Allemagne", une alternative pour toute l'Europe", affirme Rafi Eitan à l'occasion d'une journée de commémoration de l'Holocauste.

L'ambassadeur d'Israël en Allemagne a vivement réagi sur les réseaux sociaux. "J'ai du mal à imaginer comment l'homme qui a attrapé Eichmann pour le faire juger en Israël, puisse faire l'éloge d'Allemands fiers du passé nazi, et espèrer que de tels points de vue puissent être une alternative pour l'Europe ! Triste et honteux !"

I fully object to Rafi Eitan’s statement made earlier. I find it hard to imagine how the man who caught Eichmann bringing him to trial in Israel, would praise Germans that are proud of the Nazi past and hope that such views could be an alternative for Europe! Sad and shameful.