VIDEO. \"On reprend un rythme de vie beaucoup plus naturel\" : Ce jeune couple a choisi de vivre dans un van autour du monde

À l’image de nombreux Français, Clémence et son compagnon ont choisi la "Van Life". En décembre 2017, cette jeune architecte d’intérieur a pris la décision de quitter son CDI et son appartement pour s'installer dans un van aménagé avec lequel elle pourra voyager. "J’avais tout ce qui, sur le papier, on peut vouloir", concède la jeune femme. "Et finalement, à 29 ans, je me suis rendue compte que ce n’était pas du tout là que se situait mon bonheur." Le déclic : un voyage au Canada entrepris quelques années plus tôt avec son compagnon, Thomas. Si le couple avait déjà pour projet de s'établir à l’étranger, "voyager de cette façon-là nous a ouvert les yeux sur le fait qu’on ne voulait pas juste calquer notre vie sédentaire dans un pays à l’étranger mais plutôt d’essayer d’allier voyage et travail." Clémence et Thomas continuent, en effet, de travailler à distance.

"Il n’y a pas de plan"

Accompagnés de leur chat, le couple a déjà effectué 14 000 kilomètres dans leur van baptisé "Le lieutenant". "On n’a pas d’eau courante, on a des bidons", explique Clémence. "On n’a pas le gaz, on a des petits réchauds et par contre on s’est installés des petites toilettes sèches." Pour se laver, ils utilisent les douches d’aires d’autoroutes ou demandent à l’habitant. "Forcément, on consomme moins, parce qu’on mange moins", explique la jeune femme. "On reprend un rythme de vie beaucoup plus naturel." Leur seul besoin fondamental : une connexion internet mobile de 80 gigas, indispensable pour leur métier et la communication avec leurs proches. Pour l’heure, le couple n’a pas vraiment d’idées sur la suite des événements. "Le plan, c’est qu’il n’y a pas de plan", s’amuse-t-elle.