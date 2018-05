Tourisme : le charme apaisant de Riga

Sur les rives du fleuve Daugava, Riga est un trésor caché de l'Europe du Nord. Son centre-ville historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'un de ses quartiers abrite des bâtiments Art Nouveau, des escaliers et des appartements majestueux conçus par des artistes lettons. Longtemps, ces immeubles ont été cachés aux regards des touristes, pendant les 50 ans de l'occupation soviétique. La moitié des 700 000 habitants est russe, et la culture lettone en est très imprégnée. La

Une destination encore discrète

Lettonie est encore peu connue des touristes. L'an dernier, elle a accueilli 1,5 million de visiteurs contre, par exemple, 7 millions à Barcelone (Espagne), ou 15 millions à Venise (Italie). On peut donc encore faire paisiblement un tour en bateau, à la découverte de la nature en plein milieu de la capitale, sans être dérangé. Riga, la belle inconnue, attire de plus en plus. À deux heures et demie de vol de Paris, elle tient ses promesses d'escapade, à l'abri des foules.

Le JT

Les autres sujets du JT