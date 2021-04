Tchernobyl : il y a trente-cinq ans, le quatrième réacteur explosait

Il y a trente-cinq ans, le 28 avril 1986 à 19h17, l’agence soviétique TASS annonçait qu’un accident s’était produit en Ukraine dans une centrale nucléaire. Au même moment, un taux de radioactivité anormalement élevé est observé en Scandinavie, à plus de 1 000 kilomètres de Tchernobyl. Le monde prend alors conscience qu’une terrible catastrophe se joue. Deux jours plus tôt, un test de sécurité est mené sur le quatrième réacteur de la centrale, mais rien ne se passe comme prévu et une explosion se produit.

“Beaucoup de désolation”

Le photographe Laurent Michelot vient de publier un recueil de photos intitulé Tchernobyl visite post-apocalyptique. Il y rappelle, notamment, que la ville de Pripyat a été la plus durement touchée par la catastrophe. “Située à deux kilomètres de la centrale, elle comptait 50 000 habitants”, rappelle-t-il. Moderne, la commune avait été créée en même temps que la centrale. Depuis la catastrophe, “ce qu’on y voit c’est beaucoup de désolation”.