Guerre en Ukraine : qu'est-il advenu des soldats russes déployés dans le secteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl ?

L'armée russe a pris le contrôle de Tchernobyl dès le premier jour de la guerre, le 24 février, avant de lever le camp, plus d'un mois après, le 31 mars. Quelques jours après la signature de l'acte de transfert (en russe) aux autorités ukrainiennes, une vidéo tournée par un drone est apparue sur les réseaux sociaux. On y distingue des tranchées et des baraquements des occupants russes en pleine "Forêt rousse". Une zone toujours interdite d'accès, 36 ans après la catastrophe, qui couvre dix kilomètres à la ronde autour du réacteur 4. Cet endroit demeure l'un des plus contaminés du monde, ce qui soulève de nombreuses questions sur l'état de santé des soldats russes qui ont été déployés sur place.

"Il est tout à fait possible qu'ils aient subi des contaminations considérables aux radiations", estime ainsi Energoatom, l'agence de l'énergie atomique ukrainienne. Selon les sources ukrainiennes, la présence de troupes a également déplacé des poussières radioactives, entraînant une hausse locale des niveaux de radiation.

Des soldats russes ont ainsi conduit leurs véhicules blindés sans protection, selon deux employés du site interrogés par Reuters (en anglais). Un acte qualifié de "suicidaire" par l'un de ces travailleurs. Pour ne rien arranger, le ministère de l'Environnement ukrainien ont affirmé (en ukrainien), le 26 mars, que les soldats russes avaient allumé une trentaine de feux de bois dans la zone d'exclusion, pendant leur période d'occupation.

Pour la première fois, vendredi, des journalistes de CNN ont aussi pu visiter le site. Le journaliste Frederik Pleitgen explique qu'au total, 170 employés ont été retenus prisonniers dans l'abri anti-aérien du bâtiment, le temps de l'occupation, avant d'être emmenés en Russie le dernier jour. "Nous avons constaté une augmentation des niveaux de radiation dans les quartiers occupés par les Russes", ajoute le reporter au terme de sa visite. "Les Ukrainiens affirment que c'est dû aux sorties effectuées à l'extérieur des zones et aux poussières radioactives collées aux bottes." Son confrère ajoute avoir découvert une ration alimentaire russe en lisière de la "Forêt rousse", où les niveaux de radiation sont déjà très élevés.

