UE : la genèse du projet de budget de la zone euro

Le chemin a été long avant que la France et l'Allemagne se mettent d'accord le 21 juin sur la mise en place d'un budget de la zone euro. Un accord politique obtenu à l'arraché. Au départ, Paris et Berlin étaient aux antipodes : la solidarité pour la France, et la discipline budgétaire pour l'Allemagne, qui a toujours craint de payer pour les pays dépensiers.

Âpre négociation

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et son homologue allemand se sont progressivement apprivoisés de Hambourg à Paris, en passant par Sofia et Luxembourg. Un climat de confiance s'est créé avant de conclure un accord. "C'est la négociation la plus longue faite au cours de ma carrière", confie Bruno Le Maire. Résultat : un embryon de budget tourné vers l'investissement et l'innovation et destiné à rapprocher les économies de la zone euro. Un nouvel instrument qui heurte déjà le scepticisme des Pays-Bas et d'une dizaine de pays hostiles à davantage d'intégration de la zone euro. Paris se donne six mois pour les convaincre. Cela commencera jeudi 28 juin à Bruxelles.

