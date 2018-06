Migrants : que veut l'accord des dirigeants de l'UE ?

Un accord après neuf heures de négociations. Les vingt-huit dirigeants de l'Union européenne sont parvenus à s'entendre sur le dossier des migrants. Mais que vaut cet accord ? "Il a le mérite d'exister, car ce n'était franchement pas acquis hier soir et il devrait permettre de sortir par le haut d'une crispation politique", explique depuis Bruxelles Valéry Lerouge, journaliste de France 2. L'Italie a le sentiment d'être entendue aujourd'hui et semble davantage disposée à créer de centres d'accueil sur ses terres, qu'elle considérait comme des prisons jusque là.

Moyens humains et financiers

"Les pays d'Europe centrale, opposés à toute la politique migratoire européenne, se montrent plus ouverts à y participer tant qu'on ne les y contraint pas", poursuit le journaliste. Il y a d'importants moyens humains et financiers débloqués pour tenter de dissuader les départs de migrants et pour mieux les contrôler. "Certes, c'est une réponse politique à une crise devenue politique. De là à croire que ça va régler tous les problèmes, évidemment non. La mise en application des mesures actées cette nuit peut encore réserver quelques surprises", conclut Valéry Lerouge.