Brexit : quel report envisageable ?

Quels sont les pronostics pour cette réunion très attendue ? "Il ne fait aucun doute que les 27 vont accorder un nouveau délai à Theresa May. Personne ne veut prendre ici la responsabilité d’une sortie brutale. Mais avec quel délai et sous quelles conditions ? C’est ce qui se joue en ce moment", explique Valéry Lerouge en duplex de Bruxelles (Belgique) dans le 20 Heures de France 2.

Emmanuel Macron isolé

Et le journaliste d’ajouter : "Emmanuel Macron se montre le plus intransigeant, le plus impatient. Un report n’est pas acquis. Et si report il y a, c’est pour un projet politique précis, un nouveau référendum par exemple. Mais le président est isolé. Les 27 vont en discuter une bonne partie de la soirée pour tenter de s’accorder sur la durée et sur les conditions assorties à ce nouveau report."

