Brexit : dernières négociations en Autriche

Un sommet européen a lieu jeudi 20 septembre, à Salzbourg, en Autriche. Joseph Muscat, le Premier ministre maltais, a affirmé qu'il y avait un soutien presque unanime des dirigeants des pays de l'Union européenne pour l'organisation d'un second référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. En duplex, le journaliste Pascal Verdeau, apporte des précisions. "La stratégie européenne c'est de prendre Theresa May à contre-pied. [...] Les dirigeants européens souhaitent donc que le Royaume-Uni puisse organiser un second référendum. C’est un moyen finalement d'exacerber les tensions au sein du gouvernement britannique, de remettre de l'huile sur le feu, puisque Theresa May, ici même, [mercredi 19 septembre au soir], s'était fermement opposée à cette idée. Et de fait, les deux parties se rendent compte qu'elles foncent droit dans le mur, avec pour le moment cette question toujours insoluble aujourd'hui : comment éviter le retour de frontières entre les deux Irlandes", décrypte Pascal Verdeau.

L'Irlande divisée

La partie nord de l'Irlande, l'Ulster, reste très attachée à la couronne britannique et rejette toute idée future de rester dans l'union douanière. "Une union douanière qui s'applique donc au sud du pays", précise le journaliste. Un sommet spécial Brexit se tiendra à la mi-octobre prochaine.

