Plan de relance : "Nous pouvons en être fiers", réagit Emmanuel Macron

L'adoption, mardi 21 juillet, du plan de relance économique européen de 750 milliards d’euros "est le moment le plus important de la vie de l’UE depuis la création de l’euro. Ce moment historique est le fruit de notre travail à tous et toutes et nous pouvons en être fiers", a réagi Emmanuel Macron mardi soir.

Un plan pas payé par les Français

Le chef de l’Etat a fait le service après-vente du plan de relance à la télévision. C’est un accord historique parce que c’est la première fois que les pays européens empruntent ensemble et créent une forme de fédéralisation. C’est une victoire pour lui. Il s’est battu pendant ces 90 heures de négociations, parfois très rudes.

La France donne plus qu’elle ne reçoit, mais ce n’est pas le contribuable français qui paiera le plan de relance. Les 40 milliards d’euros de la France serviront à l’emploi des jeunes, le tourisme, les PME et des industries compatibles avec les engagements climatiques.