Plan de relance européen : les 27 pays de l'UE sont parvenus à un accord "historique"

Emmanuel Macron a retrouvé le sourire. Il est un peu plus de 5h30 du matin à Bruxells, en Belgique, mardi 21 juillet quand, après quatre jours et quatre nuits d'âpres négociations, un accord est enfin trouvé. 750 milliards d'euros sont sur la table pour aider les pays européens les plus touchés par la crise du Covid-19.

Les États s'endettent collectivement pour la première fois

"Nous l'avons fait", s'est réjoui le président du Conseil européen Charles Michel. "Nous avons aujourd'hui, avec ce sommet, non seulement été l'un des sommets les plus longs de l'histoire, mais surtout été un sommet dont les conclusions sont véritablement historiques", a ajouté Emmanuel Macron. Historique car pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, les États s'endettent collectivement. C'était impensable il y a encore quelques mois.





Le JT

Les autres sujets du JT