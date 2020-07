Coronavirus : Emmanuel Macron souhaite "rendre obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: "Je recommande à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Nous allons nous mettre en situation de pouvoir, par exemple à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire [dans ces lieux publics fermés]."





: #14JUILLET Le port du masque sera bientôt obligatoire dans les lieux publics clos, annonce Emmanuel Macron, "par exemple à partir" du 1er août.

: Emmanuel Macron est maintenant interrogé sur la nomination de Gérald Darmanin à l'Intérieur. "Aucune cause n'est défendue justement si on le fait en bafouant les principes fondamentaux de notre démocratie", répond le chef de l'Etat. "Je le dis pour un ministre, comme je le dirai pour quelques citoyens que ce soit. Je suis aussi là où je me place le garant de cette présomption d'innocence." Emmanuel Macron ajoute qu'il a eu une discussion avec Gérald Darmanin et il parle de "relation de confiance d'homme à homme". FRANCEINFO

: Le gouvernement a-t-il opéré un virage à droite ? "Je suis radicalement en désaccord. J'ai le droit. D'abord parce que je crois au dépassement politique." Emmanuel Macron revendique ce qu'il nomme "le dépassement politique". Il souligne que "quatorze personnalités ont eu des mandats politiques à gauche ou des engagements en soutien à la gauche".





: Pourquoi avoir changé de Premier ministre ? "Parce que c'est une page politique de la vie du pays qui se tourne", répond Emmanuel Macron. "Parce qu'on ne peut pas dire on en prend un nouveau chemin, une nouvelle méthode, un nouveau temps du quinquennat. Et dire qu'on le fait avec la même équipe." Le président défend Jean Castex, successeur d'Edouard Philippe, dont il loue la "culture du dialogue social".





: Emmanuel Macron estime qu'une France "plus forte et plus indépendante" passe par "le travail, l'économie et le modèle social". Il vante la méthode utilisée durant les trois premières années du quinquennat, qui ont permis selon lui de réaliser des "réformes qu'on pensait impossibles". Le président estime que la France "était en train de gagner la bataille contre le chômage de masse et de baisser l'impôt", avant la crise sanitaire et économique.

: "Nous sommes loin d'être les pires, mais nous avons en quelque sorte un doute permanent sur nous mêmes en tant que pays. Et nous avons en notre sein ce que j'ai parfois appelé ses 'passions tristes', c'est-à-dire des forces de division – on lisait ce matin un texte du général de Gaulle qui en parlait lui-même – qui parfois nous conduisent à ne plus avancer parce qu'on ne pense que ces divisions-là."





: "J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être, profondément, mais que les gens se sont mis à détester : un président qui voudrait tout réformer, pour que ce ne soit que les meilleurs qui puissent réussir, pour que notre pays, finalement, s'adapte à la mondialisation. Ça n'est pas mon projet, mais le jeu des maladresses, parfois des phrases sorties de leur contexte d'autrefois."











Interrogé sur les réactions parfois vives à son endroit, Emmanuel Macron fait son mea culpa. Le président dénonce également les "discours de haine" et de "radicalité", qui "affaiblissent" la démocratie.



: "Ce 14-Juillet est un peu particulier. (...) C'est un 14-Juillet qui consacre la fierté d'être Français, dans lequel nous célébrons nos armées. (...) Mais lors de ce 14-Juillet, nos armées ont accepté d'offrir un peu la vedette aux soignants, à ces hommes et ces femmes qui nous ont protégés, se sont battus pour nous."









: #14JUILLET Quelle sera la feuille de route d'Emmanuel Macron pour la fin du quinquennat ? Vous pouvez suivre en direct son interview du 14-Juillet à la radio, sur le canal 27 ou sur notre site.

: Comme vous pouvez le remarquer, l'interview d'Emmanuel Macron a pris du retard puisqu'elle était prévue à 13h10. Elle va débuter dans quelques minutes.

#14JUILLET Défilé aérien puis au sol, hommage au général de Gaulle et aux personnes engagées dans la lutte contre le coronavirus... Suivez en direct la cérémonie militaire du 14-Juillet.



#14JUILLET Après la cérémonie, Emmanuel Macron répondra aux questions de Léa Salamé et Gilles Bouleau à partir de 13h10, en direct de l'Elysée. Un entretien de 45 minutes, visant à préciser les objectifs du chef de l'Etat pour le reste de son quinquennat.





• Le gouvernement et les représentants de trois syndicats ont signé hier une série d'accords pour la revalorisation salariale du personnel hospitalier, à hauteur de 8 milliards d'euros.





La pandémie de Covid-19 a fait plus d'un demi-million de morts à travers le monde. "Trop de pays vont dans la mauvaise direction", alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Suivez notre direct.