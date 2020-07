Plan de relance économique : 390 milliards de subventions

Le plan de relance économique européen, adopté mardi 21 juillet, s’élève à 750 milliards d’euros. C’est la première fois que la Commission européenne s’endette au nom des 27 pays et pour 30 ans. Plus de la moitié représente des subventions. De 500 milliards d’euros, elles sont passées à 390 milliards. Les pays dits frugaux, qui ne voulaient pas d’endettement commun, ont fait baisser ce montant, défendu par Angela Merkel et Emmanuel Macron, mais cela reste un accord historique.

40 milliards pour la France

L’Italie a obtenu un peu plus de 70 milliards d’euros de subventions, l’Espagne plus de 60 milliards d’euros et la France 40 milliards. 30% de ce plan doit aller à la transition écologique. En France, l’argent va servir à financer les salaires des agriculteurs, les régions, l’emploi des jeunes... Sur les 750 milliards d’euros, il y a 360 milliards qui sont disponibles sous forme de prêts. Les pays qui le souhaitent pourront s’endetter.