Le plan de relance économique, "une étape importante dans la construction européenne"

"C’est une étape importante qui est franchie dans la construction européenne avec ce plan de relance de 750 milliards d'euros, dont 390 de subventions. La Commission européenne empruntera pour tous. Et il y a une logique de solidarité avec des transferts directs d’Etats qui ont plus de moyens que d’autres vers des Etats qui ont plus de besoins que d’autres. C’était inenvisageable pour l’Allemagne il y a quelques temps et les pays 'frugaux' jusqu’à récemment", se félicite Etienne Lefebvre, rédacteur en chef des Echos.

Un pas vers une fiscalité commune

Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés, rappelle qu'on ne sait pas comment cet argent va être remboursé si ce n'est par "une marginale taxe sur les sacs en plastique" et déplore que la taxe Gafa soit repoussée à 2028.

"La taxe Gafa ou la taxe carbone aux frontières ne passent pas à cause de la règle des décisions prises à l’unanimité. Maintenant, il y a une dette commune qu’il va falloir rembourser, mais pas avant 2028. Les Etats 'frugaux' ne vont pas vouloir augmenter leurs dotations au budget européen pour rembourser cette dette et donc ils vont avoir intérêt à ce que cette fiscalité commune se mette en place", explique Etienne Lefebvre.