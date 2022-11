Slovénie : l'avocate Pirc Musar, première femme élue présidente

C'est la première femme à prendre la tête du pays. La Slovénie a élu, dimanche 13 novembre, à la présidence, une avocate de renom novice en politique, Natasa Pirc Musar. La candidate indépendante de 54 ans, qui a représenté par le passé les intérêts de l'ancienne First Lady américaine Melania Trump, d'origine slovène, a recueilli près de 54% des intentions de vote, selon les résultats publiés par la Commission électorale.

Ex-présentatrice de télévision, Natasa Pirc Musar distance nettement son rival conservateur Anze Logar (46%), ancien ministre des Affaires étrangères et vainqueur du premier tour le 23 octobre. Pendant la campagne, Natasa Pirc Musar, qui se définit comme "libérale", a mis en avant sa volonté de donner plus de substance à ce poste essentiellement protocolaire. "Le président ne peut pas être neutre, il doit avoir une opinion", être "une autorité morale", a-t-elle souligné dans l'entre-deux tours, interrogée par l'AFP.

Dans un pays divisé après le mandat émaillé de manifestations de l'ex-Premier ministre Janez Jansa, Natasa Pirc Musar a appelé à "s'unir" et à tourner la page des "disputes". "Ma première action sera d'inviter au palais présidentiel l'ensemble des dirigeants des partis politiques", a-t-elle déclaré dimanche soir devant des centaines de partisans réunis dans les environs de la capitale Ljubljana, avant de sabler le champagne.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a aussitôt salué cette victoire. "En tant que première femme élue à la présidence, vous tracez la voie pour les générations futures", a-t-elle tweeté.

Čestitke, @nmusar, on your election as president of the Republic of Slovenia.



As the first woman to be elected president, you have paved the way for future generations.



I look forward to working with you.

We share the goal of an ever stronger, democratic and resilient Union.