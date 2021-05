Écosse : les indépendantistes remportent la majorité au Parlement

"Le camp indépendantiste de la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon estime que grâce à cette nouvelle victoire, le temps est venu d’un référendum avant la fin de l’année 2023", affirme le journaliste Matthieu Boisseau, en direct de Londres, dimanche 9 mai, au lendemain des élections législatives en Écosse. Le Parti national écossais veut remettre sur la table la question d’un référendum d’autodétermination.

Un premier non en 2014

Le parti de Nicola Sturgeon rate la majorité absolue d’un siège, mais en s’alliant avec les Verts, également indépendantistes, plus de la moitié du parlement écossais soutient ce scrutin. "Son organisation reste encore très incertaine, car la Constitution prévoit que l’accord du Premier ministre britannique, en l’occurrence Boris Johnson, est indispensable. Or, lui refuse catégoriquement et rappelle que l’Écosse avait déjà voté sur son indépendance en 2014", indique le journaliste. À l’époque, le non l’avait emporté.