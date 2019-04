Pologne : Wroclaw, un eldorado pour les Français

Wroclaw est l'une des plus jolies villes de Pologne, où les tours des vieilles églises côtoient les grues, symboles d'une ville en plein essor. Wroclaw est la capitale de la sixième région la plus dynamique d'Europe et elle attire de plus en plus de Français. Anne Branjonneau y est arrivée en famille il y a 18 ans et quand elle a cherché un travail, elle a trouvé très rapidement. "J'ai envoyé trois CV, trois CV positifs", explique-t-elle à France 3. Dans cette firme allemande, c'est désormais elle qui recrute des francophones.

Un coût de la vie plus bas

Et les offres ne manquent pas. Des dizaines d'entreprises, parmi lesquels les plus grands groupes internationaux se sont implantés ici ces dernières années. Parmi les 4 000 employés de Volvo, Romain Pannier. Si son salaire est plus faible qu'en France, il est compensé par un coût de la vie plus avantageux. "À la fin du mois, il me reste encore des sous pour économiser, faire des projets. Alors qu'en France, je pense que j'aurais moins la capacité", confie le jeune homme.

