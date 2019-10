Pologne : les conservateurs populistes réélus

Un résultat logique pour les médias de Pologne. La victoire des conservateurs populistes aux élections législatives n'a pas étonné les Polonais, un succès qu'ils attribuent à la politique sociale du gouvernement en faveur des familles et des retraités et fiscale pour les jeunes. Le parti Droit et Justice est arrivé en tête avec plus de 44% des suffrages. Il devance les centristes de la Coalition civique, principaux opposants.

La gauche ressuscite

"Nous avons devant nous quatre ans de dur labeur pour la Pologne. La Pologne doit continuer à s'améliorer", a déclaré le président du parti vainqueur, Jaroslaw Kaczynski. Mais l'écrasante victoire de la droite ne doit pas éclipser la renaissance de la gauche. Après quatre ans d'absence, elle fait son retour au Parlement. Au printemps prochain, les Polonais retourneront aux urnes pour l'élection présidentielle.

