Pêche : pas encore de sortie de crise dans le contentieux entre Emmanuel Macron et Boris Johnson

Les tensions subsistent entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, Premier ministre britannique, en ce qui concerne les licences de pêche. Un tête-à-tête entre les deux dirigeants n’a pas permis de régler la situation.

Le dossier de la pêche est toujours à l’ordre du jour entre la France et le Royaume-Uni. Au G20, à Rome (Italie), Emmanuel Macron et Boris Johnson ont échangé en tête-à-tête, dimanche 31 octobre. Mais alors que l’Élysée prône la désescalade, la position britannique n’a pas évolué. Si aucune solution n’est trouvée, à compter de mardi 2 novembre, la France pourrait empêcher les pêcheurs britanniques de débarquer leurs poissons dans les ports français et renforcer les contrôles douaniers.

Déception pour les pêcheurs

"Maintenant, la balle est dans leur camp. Si les Britanniques ne font aucun mouvement, de manière évidente, les mesures prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place", a détaillé le président français. Du côté des pêcheurs, la déception est intense. Ces derniers sont dans l’attente et l’incertitude depuis de très longs mois, alors que leur chiffre d’affaires diminue.