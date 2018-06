Péages : les véhicules polluants bientôt surtaxés ?

Des frais d'autoroute supplémentaires en fonction du niveau de pollution de votre véhicule, cela pourrait être effectif dès 2021 pour les camions et 2026 pour les voitures. Le Parlement européen vient de voter en faveur de ce projet. À l'origine, côté français, il y a la députée Christine Revault d'Allones-Bonnefoy. Concrètement pour un Paris-Strasbourg (Bas-Rhin), soit 483 kilomètres d'autoroute et 38,8 euros de péage, le conducteur d'une voiture diesel récente paierait 2,70 euros de plus.

Déjà en vigueur sur l'autoroute A63 dans les Landes

Ce serait 4,05 euros supplémentaires pour une voiture diesel ancienne et 1,8 pour une essence récente. Pour la députée Delphine Batho, il faut aider les Français à remplacer les véhicules les plus polluants. "Il faut amplifier ce mécanisme de prime à la conversion qui permet de donner une aide pour acheter un véhicule moins polluant", assure l'ancienne ministre de l'Écologie. Le principe du pollueur/payeur s'applique déjà en France aux camions sur une centaine de kilomètres de l'autoroute A63 dans les Landes.

