"Nous les Européens" : sur les traces du succès du bonheur en Finlande

Les élèves assistent à un cours obligatoire dans toute les écoles du pays. Filles et garçons y apprennent les mêmes tâches : cuisine, ou aujourd'hui repassage. "Et ça, c'est un objet qui vous est familier ?", demande l'institutrice à ses élèves en montrant un fer à repasser. Accomplir soi-même les tâches du quotidien est le meilleur moyen d’œuvrer pour l'égalité entre les hommes et les femmes selon eux.

La Finlande parmi les 5 meilleurs au monde en terme de résultats scolaires

"Je ne trouve pas juste que certaines personnes fassent tout et d'autres rien. A la maison, chacun doit faire sa part", souligne un jeune homme. Ce sont de véritables écoles de la vie, mais pas seulement. Les résultats des jeunes finlandais sont parmi les 5 meilleurs au monde. "Nous les Européens" sera diffusé dimanche 17 novembre sur France 3.

Le JT

Les autres sujets du JT