Des garde-côtes libyens ont tiré mercredi 30 juin près d'une petite embarcation de migrants, qui naviguait en direction de l'île italienne de Lampedusa. Les images, diffusées sur internet, ont été prises par l'ONG allemande Sea-Watch, depuis son avion de reconnaissance, le Seabird.

Sur cette vidéo, on entend deux humanitaires commenter la scène glaçante à laquelle ils assistent. Un bateau des garde-côtes libyens s'en prend à une embarcation de fortune. A son bord, 63 migrants. "Ils tirent, les soi-disant garde-côtes libyens ! S'il vous plaît, gardez vos distances, ne tirez pas sur les gens ! Arrêtez de tirer dans l'eau", supplie l'une des deux humanitaires.

A ce moment-là, on voit la vedette des garde-côtes tenter d'éperonner l'embarcation des migrants. La collision est évitée de justesse. "J'ai peur quand ils se rapprochent comme ça", commente l'autre humanitaire, à bord de l'avion de reconnaissance. "Les soi-disant gardes-côtes libyens, ce que vous êtes en train de faire est très dangereux, STOP !"

Des objets sont jetés sur les migrants qui seront poursuivis pendant une heure et demie. Mais le naufrage est finalement évité. La petite embarcation a même réussi à rejoindre les côtes de Lampedusa.

Yesterday #Seabird witnessed a brutal attack by the so-called Libyan Coast Guard deep in the Maltese SAR zone. Our video shows: Shots have been fired in the direction of the boat, the so-called Libyan Coast Guard tried to ram the boat several times and threw objects at people. pic.twitter.com/0C2YSmcPoO