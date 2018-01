Sauvetage des migrants en Méditerranée : "l'une des pires journées depuis le début de la mission" de l'"Aquarius"

Pendant qu'une chanson consacrée à la naissance du bébé d'une migrante nigériane triomphait à "Destination Eurovision", une "journée tragique" se déroulait en Méditerranée. Deux femmes sont mortes à bord d'un canot pneumatique dégonflé, samedi 27 janvier, au large de la Libye, selon SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, qui ont mené une opération de sauvetage à bord de l'Aquarius.

Le bateau humanitaire qui a vu naître la fillette de la chanson a été "confronté à l'une de ses pires journées depuis le début de sa mission en février 2016", déplore SOS Méditerranée. L'association a recensé "83 personnes sauvées" lors du naufrage du canot, dont de "nombreux" occupants restent portés disparus et présumés noyés. "Deux femmes n'ont pas pu être ranimées et laissent deux enfants orphelins."

A bord de l'Aquarius, l'équipe médicale de MSF a ranimé six enfants : trois bébés, un enfant de 4 ans et deux autres de 7 ans. Les deux associations ont mis en ligne des photos de personnes tombées à l'eau en train de lancer des appels à l'aide.

BREAKING: 83 survivors from sinking rubber boat have been rescued by #Aquarius after a nightmarish day on #Mediterranean. Many people missing presumed drowned – including children. pic.twitter.com/gYrndEoYYO