Sauvetage de migrants : à bord de l'Ocean Viking

Un navire de fortune parti des côtes libyennes était en train de se dégonfler quand le bateau de sauvetage Ocean Viking a récupéré à son bord 92 migrants, dont un tiers de mineurs, dans la nuit du jeudi au vendredi 24 janvier. Les sauveteurs ont été guidés par des voix au loin. Les femmes et les enfants ont été évacués en premier. Le plus jeune des sept bébés a deux mois à peine.

Plus de 1 500 personnes sauvées depuis octobre 2018

Partis de Libye 9 heures plus tôt, ils espéraient rejoindre l'Italie et ont dérivé pendant des heures jusqu'à l'arrivée providentielle des sauveteurs de SOS Méditerranée, seule organisation humanitaire présente en mer ces jours-là. Les derniers naufragés patientent alors que les premières lueurs du jour annoncent la fin d'un long cauchemar. Ils sont originaires de Somalie, du Sénégal. Depuis la dernière mission du précédent navire, l'Aquarius, en octobre 2018, l'association a sauvé plus de 1 500 personnes.

