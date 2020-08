Mauritanie : naufrage d'un bateau transportant une quarantaine de migrants, un seul survivant

Une quarantaine de migrants se sont noyés et un seul a survécu, lors d'un naufrage au large de la Mauritanie, jeudi 6 août, a appris l'AFP auprès de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés et d'une source sécuritaire mauritanienne. Le seul survivant est originaire de Guinée, a précisé, Vincent Cochetel, un responsable de l'agence de l'ONU, sur Twitter.

New shipwreck off the coast of Nouadhibou #Mauritania of approximately 40 persons on board, there is one survivor (from Guinea). UNHCR & IOM along with authorities & partners are trying to step up efforts to prevent such tragedies, but traffickers keep lying to their clients.