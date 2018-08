L’Eurozapping du Soir 3 : polémique en Italie, changements en Grande-Bretagne

Mardi 31 juillet, au menu de l’Eurozapping du Soir 3, une polémique en Italie. Un navire commercial a porté secours à des migrants, sauf qu’il a décidé de ramener les 600 personnes recueillies sur les côtes libyennes. Les ONG accusent un manquement aux règles internationales. Matteo Salvini, le ministre de l’Intérieur, a salué l’efficacité de l’action menée par le bateau.



La législation de fin de vie change en Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, la législation sur la fin de vie change. Dans le pays, ils seraient 24 000 à être dans un état végétatif avec peu d’espoirs de guérison. La Cour suprême a donné l’autorisation de suspendre leur alimentation. Mais certains s’inquiètent des dérives. Enfin au Danemark, le bétail commence à être sacrifié en raison de la sécheresse. L’herbe se fait rare, du coup les animaux n’ont plus de nourriture et doivent aller à l’abattoir plus tôt que prévu. La viande devrait manquer dans quelques mois selon les spécialistes.

