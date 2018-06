Italie : le ministre de l'Intérieur interdit à un bateau humanitaire de débarquer des migrants dans le pays

Selon un membre de l'administration italienne, Matteo Salvini a adressé une lettre à Malte pour lui demander de laisser le navire de SOS Méditerranée accoster sur l'île.

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, issu du parti d'extrême-droite la Ligue, a refusé dimanche 10 juin qu'un navire humanitaire transportant plus de 600 migrants accoste dans un port de la Péninsule et a demandé à Malte de l'accueillir. "Mon but est de garantir une vie paisible pour ces jeunes en Afrique et pour nos enfants en Italie", s'est-il défendu.

La Valette a aussitôt refusé en expliquant ne jouer aucun rôle dans les opérations de sauvetage, ce qui pourrait donner lieu à une crise diplomatique entre les deux Etats-membres de l'Union européenne.

Malte ne reçoit personne, la France refoule les gens à la frontière, l'Espagne défend ses frontières avec des armes. A partir d'aujourd'hui, l'Italie commencera aussi à dire non à la traite des êtres humains, non à l'immigration clandestine.Matteo Salvinisur Facebook

Sept femmes enceintes à bord

SOS Méditerranée avait annoncé un peu plus tôt sur Twitter plus tôt que 629 migrants, dont 123 mineurs non accompagnés, 11 autres enfants et sept femmes enceintes avaient été recueillis à bord de l'Aquarius.

BREAKING Après une nuit très compliquée en #Méditerranée centrale, 629 personnes, secourues au cours de 6 opérations distinctes, sont maintenant à bord de l'#Aquarius. 123 mineurs non accompagnés, 11 enfants, 7 femmes enceintes. L'#Aquarius fait route au nord vers un port sûr. pic.twitter.com/Dsow4bNsoR — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 10 juin 2018

"Le bateau se dirige maintenant vers un port sûr au nord", avait ajouté SOS Méditerranée, sans préciser la destination exacte, mais pratiquement tous les bateaux de migrants se rendent en Italie après les sauvetages.

Jugeant l'Italie "attaquée", Matteo Salvini avait demandé vendredi une intervention de l'Otan contre l'immigration clandestine et promis plus de contrôles aux ONG qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée. Depuis 2013, plus de 600 000 migrants ont atteint l'Italie par bateau. Les arrivées ont reculé de 85% depuis le début de l'année grâce aux accords conclus par le gouvernement italien précédent pour empêcher les départs des côtes libyennes, mais les sauvetages se sont à nouveau multipliés ces derniers jours.