Eurovision : Mercy, le visage de l'espoir

La petite Mercy est née en mer, sur un bateau de réfugiés, l'Aquarius. Son histoire a inspiré la chanson du même nom, interprétée par le duo français Madame Monsieur et qui représentera notre pays lors du prochain concours de l'Eurovision, au mois de mai prochain. Dorénavant âgée de 13 mois, la petite fille vit avec sa maman dans un camp de réfugiés en Sicile (Italie). La mère de la fillette, qui a découvert la chanson, ignorait tout de ce succès. "C'est très joli. Je prie Dieu que cette chanson soit une réussite et que grâce à cela on puisse m'aider", déclare-t-elle, très émue.

Le récit d'un journaliste a tout déclenché

Enceinte de huit mois et demi, elle avait été sauvée en mars 2017 avec un millier d'autres réfugiés en Méditerranée. "Ces gens ont été très gentils avec moi [...] J'ai vu beaucoup de gens qui sont morts en pleine mer", explique-t-elle, en faisant référence à l'ONG en charge des opérations de sauvetage sur l'Aquarius. C'est un journaliste, qui se trouvait à bord du navire au moment du sauvetage, qui a raconté cette histoire et inspiré la chanson de Madame Monsieur.

