Yannick Jadot : "On ne peut pas comparer la droite des années 1930 avec la situation européenne d'aujourd'hui"

Le président de la République, qui va entamer un tour d'une partie de la France dimanche 4 novembre pour les commémorations du centième anniversaire de la guerre 14-18, a fait un parallèle avec la situation politique en Europe aujourd'hui et celle des années 1930. A-t-il raison de dire ça ? "Non, on ne peut pas comparer la droite des années 1930 avec la situation européenne d'aujourd'hui", répond Yannick Jadot. "Toutes ces commémorations, on a l'impression qu'elles sont là pour masquer la guerre économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui a des conséquences sociales dramatiques", dit-il en reprenant un jeune avec qui il a eu une discussion.

Immigration : les Européens doivent partager la responsabilité

Alors que l'immigration est aussi l'un des thèmes centraux des élections européennes, Yannick Jadot a signé un texte pour l'accueil des migrants. La France peut-elle accueillir des migrants comme l'Allemagne l'a fait ? "Il n'y a pas de raison d'accueillir des migrants comme l'Allemagne l'a fait, car il n'y a pas deux millions de réfugiés qui sonnent à nos portes", dit-il. "Quand on a des réfugiés rescapés, survivants dans des conflits, c'est notre responsabilité de les accueillir. Les réfugiés qui ont droit à l'asile doivent être accueillis, la question est de se partager cette responsabilité là à l'échelle de l'Europe."