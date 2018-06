VIDEO. Le square des enfants perdus de Barbès

Dans ce square du 18e arrondissement parisien se côtoient deux mondes étrangers l'un à l'autre : des enfants qui jouent après l'école sous le regard de leurs parents, et à quelques mètres, des mineurs en errance, dont un garçon de 10 ans qui allume un joint.

Ils sont une vingtaine ce jour-là. Ils ont entre 9 et 17 ans. Presque tous viennent du Maroc. On les surnomme "les enfants perdus de la Goutte-d'Or".

Le square est devenu leur territoire

Le square est devenu leur territoire, leur zone de repos. Leur aire de repli aussi, quand ils ont un butin à se partager, comme ce sac volé à l'arraché.

Une soixantaine de mineurs isolés errent depuis plus d'un an dans ce quartier du nord parisien. Les associations n'arrivent pas à les approcher. Ils refusent l'hébergement en foyer et préfèrent dormir dans les squats. Souvent violents sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, ils effraient les riverains.

