VIDEO. L'histoire de Mariam, 16 ans, réduite à l'esclavage sexuel en Libye

Comment s'informer quand on est sur les routes de l'exil ? Comment savoir ce qu'il se passe pour les demandeurs d'asile quand ils atteignent l'Europe ? Pour les milliers de migrants qui tentent chaque année de quitter leur pays, des journalistes ont créé InfoMigrants, qui diffuse sur son site web et les réseaux sociaux des informations à leur destination. "On s'adresse directement aux migrants, aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, explique Leslie Carretero, membre de l'équipe. On sait qu'ils ont des infos sur la route par les passeurs, des informations erronées. On est là pour déconstruire ces discours et pour leur donner des informations fiables."

Sur le site, sur le fil WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, les journalistes publient des informations pratiques et légales mais aussi des témoignages. C'est le cas de l'histoire de Mariam*, une Ivoirienne de 16 ans, qui a contacté la rédaction via Facebook alors qu'elle se trouvait séquestrée en Libye. Elle échange de nombreux messages expliquant qu'elle voyage avec sa petite sœur de 6 ans, qu'elle a été violée et qu'elle pense être enceinte. Une histoire que l'équipe d'InfoMigrants a décidé de raconter, mise en dessins par Adel Gastel (France 24).

"Il y a des centaines de Mariam en Libye"

"On réagit d'abord en journaliste, on réagit en se disant qu'on va publier son histoire. (...) Mais le rôle de journaliste passe un peu après. Là, elle raconte une situation très compliquée alors on essaie de contacter des organisations internationales, chose qu'on fait rarement. Mais il s'agissait d'une situation particulière, elle est mineure, elle est avec sa petite sœur", se remémore Leslie Carretero, qui a maintenu régulièrement le contact avec la jeune femme.

Après plusieurs semaines sans donner de nouvelles, Mariam a finalement pu traverser la Méditerranée, elle se trouve désormais en Europe avec sa petite sœur, explique la journaliste. Cette histoire "n'est pas un cas à part", "il y en a des centaines, des Mariam, en Libye". Son témoignage illustre de manière crue les situations difficiles auxquelles sont confrontés les migrants sur les routes vers l'Europe.

* Son prénom a été modifié.