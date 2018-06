VIDEO. Joséphine Vuillard : "la souffrance psychique des exilés est un véritable enjeu de santé publique"

A l'occasion de la Journée Mondiale des réfugiés, Joséphine Vuillard, responsable communication et plaidoyer au Centre Primo Levi revient sur le rapport sur " La souffrance psychique des exilés: une urgence de santé publique ". "On constate que les personnes qui arrivent en France, après avoir fui la guerre et ses atrocités, voient leur santé psychologique continuer à se dégrader à l'intérieur même de l'héxagone", nous explique Joséphine Vuillard.

"Les conditions d'acceuil" en serait la cause selon elle , ainsi que "l'hostilité d'une partie de la population civile francaise ressentie par les exilés". "Ce sont autant de facteurs qui viennent encore aggraver la santé mentale des migrants".

Dégradation de la santé mentale des exilés, conditions d'acceuil et conséquences de la nouvelle loi Asile et Immigration, Joséphine Vuillard était l'invitée du 22h-minuit de Julien Benedetto.