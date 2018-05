VIDEO. Des chercheurs ont réussi à redonner un visage à une migrante dont le squelette a été trouvé au Texas

En sept ans, plus de mille migrants ont été retrouvés morts près de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. A l'université du Texas, une anthropologue et son équipe tentent de leur redonner un nom, et même parfois un visage. Un extrait d'"Envoyé spécial".