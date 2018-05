VIDEO. Dans ce comté du Texas, 530 cadavres de migrants ont été trouvés en huit ans

Au sud du Texas, le comté du shérif Martinez détient le triste record du nombre de migrants qui trouvent la mort chaque année dans l'Etat américain : 530 cadavres y ont été trouvés en huit ans. Après avoir franchi la frontière mexicaine, les clandestins coupent à travers champs pour échapper aux contrôles de police. Sous un soleil de plomb, ceux qui ne peuvent poursuivre une marche harassante sont abandonnés pour ne pas mettre en danger le reste du groupe. L'issue est souvent fatale.

Comme une scène de crime

Sur place, comme sur une scène de crime, c'est le shérif Martinez qui procède aux constatations. Il consigne ensuite ses observations dans ses classeurs. Sont enregistrés le ranch ou le pâturage où chaque corps a été découvert, ainsi que tout ce qui se trouvait autour, photos à l'appui. Celle que montre le policier à "Envoyé spécial" dévoile le contenu d'un sac à dos trouvé à côté d'un crâne : une boisson énergisante, un remède contre les crampes, une brosse à dents…

Combien de temps ce corps est-il resté là ? Une semaine ou plus, cela dépend de la météo... et aussi des animaux qui peuvent venir dévorer les restes en décomposition, précise le shérif : "Alors, le processus est beaucoup plus rapide."

Extrait de "La frontière sans retour", un reportage diffusé dans "Envoyé spécial" le 24 mai 2018.