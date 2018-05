VIDEO. Ceux qui redonnent un nom aux migrants disparus entre le Mexique et les Etats-Unis

Au péril de leur vie, des milliers de migrants passent chaque année la frontière qui sépare les Etats-Unis du Mexique. Une fois le mur franchi, le plus dur reste à faire : survivre au désert. Dans le sud du Texas, plus de mille clandestins y ont été retrouvés morts en sept ans. Leurs corps ont été enterrés à la sauvette, anonymement, dans le cimetière du comté. Il y a quatre ans, une équipe d'anthropologues a décidé de les exhumer et de tenter de les identifier pour les sauver de l'oubli.

Des années entières de recherches

Ces scientifiques analysent chaque indice, chaque ossement, pour retracer l'histoire de ces migrants et leur redonner un nom, parfois même un visage. Au terme d'années entières de recherches, ils pourront peut-être les restituer à leur famille. Un travail d'investigation filmé par "Envoyé spécial".

Extrait de "La frontière sans retour", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 24 mai 2018.