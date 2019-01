VIDEO. Autriche : la peur de l'islam

Un pays riche, sûr de ses valeurs, mais traumatisé par les milliers de migrants qui ont traversé le pays à l’automne 2015. L’Autriche s’est tournée, aux élections de 2016, vers une coalition de droite et d’extrême droite décidée à sécuriser les frontières et à tenir à distance des migrants qui font aujourd’hui l’objet d’un rejet généralisé.

Un rejet généralisé des migrants

Pour une majorité d’Autrichiens, la culture musulmane est "incompatible" avec les valeurs de l’Autriche, en particulier sur les questions de condition de la femme et de traditions. Dans les régions rurales et jusque dans la capitale, la crispation envahit les esprits. L'antisémitisme n'est plus la principale manifestation de la xénophobie, alors que monte le racisme envers les musulmans.

Un reportage de Geneviève Roger et Steven Pichavant diffusé dans "Avenue de l'Europe" le 30 janvier 2019.