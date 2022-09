Val-de-Marne : 400 migrants délogés d'un bâtiment vide à Gentilly

Certains ont tenu jusqu'en fin d'après-midi, dimanche 4 septembre, avant de renoncer et de quitter un immeuble désinfecté, à Gentilly (Val-de-Marne). Un bâtiment investi par 400 migrants dans la nuit de samedi à dimanche. Des hommes et des femmes, parfois avec enfants, sans logement. L'immeuble, voué à la démolition, avait été repéré en amont par une association d'aide aux migrants.

Moins de 24 heures d'occupation

L'occupation a pris fin en moins de 24 heures. La police n'a pas utilisé la force. Mais, selon des bénévoles, des Médecins du Monde ne pouvaient pas entrer dans le bâtiment. Les migrants n'ont accédé à l'eau et à la nourriture qu'une fois à l'extérieur. Selon la maire de Gentilly, les femmes et les enfants ont bien pu s'alimenter et être accueillis dans des locaux de la ville. "Ce sont des hébergements provisoires", explique la maire, Patricia Tordjman. D'autres communes du Val-de-Marne ont également accepté d'héberger provisoirement certaines familles.