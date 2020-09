Une centaine de familles de migrants ont planté leurs tentes devant la mairie de Paris pour réclamer un accueil "digne" et un hébergement

Peu avant minuit lundi, 219 personnes essentiellement originaires de Somalie, d'Afghanistan et de Côte d'Ivoire, ont investi la place de l'Hôtel de Ville au coeur de la capitale et y ont déployé en moins de cinq minutes une centaine de tentes.

L'action n'est pas banale. Une centaine de familles de migrants se sont installées, dans la nuit de lundi à mardi 1er septembre, sur le parvis de la mairie de Paris, pour réclamer un accueil "digne" et un hébergement.

Il y a eu "un mois d’alertes auprès des services de la mairie de Paris et de la préfecture d’Ile-de-France, elles sont restées sans réponse", explique l'association Utopia56, à l'initiative de cette action.

Pendant ce temps-là, devant la Mairie de Paris : 209 personnes, 59 enfants, 17 de moins de 3 ans, 15 femmes enceintes. Welcome to Paris @Utopia_56 pic.twitter.com/q68BLwDRvD — Noemie SAIDI-COTTIER (@Noemie_S_C) August 31, 2020

"La mairie ne peut plus fermer les yeux"

Ces familles et femmes isolées qui vivaient jusqu'alors dans la rue, souvent dans des campements informels à la lisière de Paris et de la Seine-Saint-Denis, "doivent être hébergées de façon digne et inconditionnelle", a demandé Maël de Marcellus, coordinateur parisien d'Utopia 56.

"Cela fait plus d'un mois qu'on alerte la mairie de Paris sur leur situation et qu'on n'obtient pas de réponse. C'est une action symbolique : la mairie ne peut plus fermer les yeux. Ce n'est pas normal que pour les primo-arrivants, qui représentent 50% de ces personnes, la rue devienne un passage obligé en arrivant en France", a-t-il déploré, réclamant notamment une "refonte du premier accueil".