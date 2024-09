Au large de Gravelines, 65 migrants secourus à bord d'un bateau

La Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord annonce dans un communiqué que 65 personnes ont été secourues au large de Gravelines, dans le Nord, samedi 7 septembre. Le centre d'assistance et de sauvetage a été prévenu en début d'après-midi "qu'une embarcation de migrants a pris la mer".

à lire aussi Naufrages dans la Manche : comment expliquer le nombre record de migrants morts en 2024 ?

"Arrivés au large de Calais, les personnes présentes à bord de l'embarcation demandent assistance", poursuit le communiqué. Le navire de sauvetage a pu récupérer les 65 exilés, qui ont été "déposés à quai à Dunkerque, où elles ont été prises en charge par les services de secours terrestres".

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord alerte sur les dangers du secteur, "particulièrement dangereux", "avec plus de 600 navires de commerce qui y transitent par jour et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple)". La semaine dernière, 12 personnes sont mortes en tentant de traverser vers l'Angleterre dans un bateau de sept mètres de long, qui transportait 65 passagers. Le navire s'est disloqué et "l'ensemble des migrants" se sont retrouvés à l'eau, selon la Préfecture.