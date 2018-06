"The Guardian" publie une liste de 34 361 migrants morts sur la route de l'Europe

La liste fait 52 pages. The Guardian publie la triste de liste des 34 361 migrants officiellement morts sur la route de l'Europe, mercredi 20 juin. Le quotidien britannique s'est appuyé sur le recensement effectué depuis 1993 par une ONG basée aux Pays-Bas, United for Intercultural Action. La plupart des personnes qui y figurent sont anonymes.

The Guardian today has printed in their newspaper a list of 34,361 refugees who are known to have died trying to make it to Europe. pic.twitter.com/IqqLD5rCCX