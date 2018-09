Suède : l'immigration au cœur de la campagne pour les législatives

À l'approche des élections législatives en Suède, la question de l'immigration divise le pays. À Horby, les militants nationalistes installent leur stand tous les matins et leur message est clair : "stop à l'immigration". En apparence, le discours de Stefan Borg, conseiller municipal membre des Démocrates de Suède, est polissé. Pour lui, le pic migratoire de 2015, qui a vu plus de 160 000 demandes d'asiles déposées, a provoqué un véritable traumatisme. "Je crains que ce phénomène affecte notre société et notre état de providence", explique-t-il.

Montrer que l'intégration fonctionne

Reza Huseni, un jeune réfugié afghan, discute avec les militants. Il raconte avoir suivi tout le cursus, "je lis le suédois, je parle suédois, j'ai appris l'Histoire du pays, de la société, mais ils exigent encore plus de nous", témoigne-t-il. Pour aider les nouveaux arrivants, des cours de suédois sont dispensés dans un café citoyen. Un moyen de montrer que l'intégration fonctionne.

