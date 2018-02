Alice Gautreau a 28 ans. En 2017, elle embarque comme sage-femme à bord de l'Aquarius. "La maman s'appelait Constance, elle avait 22 ans. Elle a accouché de son premier bébé au milieu de la mer, entourée d'une centaine d'hommes qu'elle ne connaissait pas", se souvient la sage-femme. Affrété par MSF et SOS Méditerranée, l'Aquarius a sauvé des milliers de vies. "Mon premier sauvetage, j'ai mis 5 jours à le préparer, on avait 5 jours de mer. On a eu l'appel radio pour nous signifier qu'il y avait un sauvetage à faire, et là tout s'est mis en place très très rapidement", témoigne-t-elle.

La totalité des femmes recueillies ont été victimes de violences sexuelles

L'Aquarius est un bateau qui sauve les migrants naufragés en Méditerranée. Selon Amnesty, la totalité des femmes recueillies à bord ont été victimes de violences sexuelles. 20% des naufragées sont enceintes. "La plupart des femmes qu'on recueille sur l'Aquarius viennent du Nigeria. Elles font généralement partie d'un trafic d'êtres humains", explique Alice. "Elle partent du Nigeria, traversent tout le Sahara, en passant par le Niger, ensuite elles arrivent jusqu'en Libye, où elles vont être vendues, revendues, soit à des maisons closes, soit à des particuliers aussi, qui ont besoin 'd'aide à la maison'. Le drame, c'est qu'elles ne se rendent pas vraiment compte du fait que leurs épreuves ne sont pas finies". Plus de 300 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée centrale.