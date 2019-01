Royaume-Uni : la marine britannique dépêche un navire dans la Manche pour contrer les migrants

Un "plan d'action renforcé" a été décidé avec la France, dimanche, prévoyant plus de patrouilles, une lutte accrue contre les trafiquants et des "efforts de sensibilisation" auprès des migrants.

Un navire de patrouille de la Royal Navy a été dépêché dans la Manche pour contrer les tentatives croissantes de traversée par des migrants à bord de fragiles embarcations, a annoncé le ministre britannique de la Défense, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 janvier. Le HMS Mersey a quitté le port de Portsmouth jeudi. Ce déploiement fait suite à une demande du ministère britannique de l'Intérieur, qui en supportera le coût.

"Une mesure provisoire"

"Ma priorité est de continuer à protéger la frontière britannique et d'empêcher la perte de vies humaines dans la Manche", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Sajid Javid, qui avait précédemment qualifié d'"incident majeur" les arrivées de migrants sur les côtes britanniques."Il s'agit d'une mesure provisoire, jusqu'à ce que les deux navires de la police aux frontières que j'ai redéployés de l'étranger rejoignent les eaux britanniques", a-t-il poursuivi dans un communiqué. Ceux-ci sont basés en Méditerranée.

Dimanche, un "plan d'action renforcé" avait été décidé avec la France, prévoyant plus de patrouilles, une lutte accrue contre les trafiquants et des efforts de sensibilisation auprès des migrants. Côté britannique, quatre navires patrouillent déjà dans la Manche. D'après Sajid Javid, 539 migrants ont tenté de traverser la Manche à bord de petites embarcations en 2018, dont 80% dans les trois derniers mois et 230 pour le seul mois de décembre.